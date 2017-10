Santpedor repetirà la visita teatralitzada a can Jorba, que va exhaurir les places

D'una banda, la curiositat que desperta la finca de can Jorba, omnipresent al mig de Santpedor, però on pocs veïns han pogut accedir. I els que hi han estat, ja fa molt de temps que hi van poder entrar. Ara la casa està deshabitada. D'altra banda, la descoberta recent que l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch és el responsable de la torre de l'aigua, una construcció ben identificativa. I, per acabar-ho de reblar, la proposta d'una visita escenificada per entendre com es vivia a can Jorba en la seva època d'esplendor, a l'inici del segle XX, amb la participació d'actors voluntaris de la població.

L'activitat, que l'Ajuntament ha organitzat amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, va aconseguir exhaurir, ja fa dies, totes les places disponibles. Ahir es van fer cinc sessions de la visita guiada, cadascuna d'elles amb un màxim de 30 participants, xifra establerta per tal que es poguessin seguir amb atenció les interpretacions. Per tant, unes 150 persones van poder descobrir històries, com la de la relació entre Serafina de Llissach i Puig i Cadafalch que va culminar en la construcció del dipòsit d'aigua, i espais, com el vestíbul de la casa on hi ha un mosaic a terra (obra de l'artista Lluís Bru) i un llum que també va dissenyar l'arquitecte. El vestíbul, però, es va haver d'observar a través de la tanca de l'entrada.

Davant de l'expectació creada, l'Ajuntament de Santpedor ja es planteja repetir la visita en una data ben propera. L'únic que manca és el vistiplau de la propietat, la família Jorba –Joan Jorba i Rius, dels grans magatzems del mateix cognom, va adquirir la finca el 1934–, que ha donat facilitats tant per poder fer aquesta activitat com per realitzar el Catàleg de Patrimoni local. Divendres ja es va dur a terme una conferència amb la responsable de l'arxiu, Mireia Vila, i l'historiador David Gràcia, que van fer un repàs històric sobre la família Llissach, que es va establir a Santpedor al segle XVI, i es van presentar les descobertes sobre la intervenció de l'arquitecte. L'acte, a la biblioteca, va servir per inaugurar l'exposició fotogràfica sobre can Jorba, que es podrà veure durant tot l'octubre

Els grups que van participar en la visita eren rebuts a l'entrada de la finca per la carretera de Navarcles per l'esperit de Serafina de Llissach, que era qui s'encarregava d'explicar la seva pròpia història. Enterrada fa 90 anys a la capella de les Santes Espines, era coneguda a Santpedor com la Donya i també va ser la responsable de construir «el col·legi dels Hermanos». Ella va ser qui, la primavera del 1907, va rebre la visita de Puig i Cadafalch, que va culminar en la construcció de la torre de l'aigua, i «es van acabar els problemes per regar, vam fer una bassa preciosa, vam ampliar el jardí i fins i tot vam poder fer un hivernacle». Un món ple de privilegis, lluny de l'actual estat decadent de la finca. L'activitat acabava amb una xocolatada.