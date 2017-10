La fira referma el model professional i baixa el 3,5 % la venda d'entrades

El descens en la venda d'entrades és l'única xifra que s'ha desquadrat en el balanç de la Fira Mediterrània, que ha complert vint anys deixant un molt bon sabor de boca als responsables de l'organització. En la valoració del certamen que va fer ahir el director artístic, David Ibáñez, va parlar de la consolidació de la proposta –1.121 professionals acreditats, augment de la internacionalització, gran participació de la ciutadania al carrer ...– i només va lamentar que «l'adquisició anticipada de les localitats ha anat a la baixa respecte de l'any passat, un fenomen que s'observa avui en dia arreu del país per la situació política que estem vivint». La davallada és del 3,5 %, va concretar Ibáñez.



En l'edició dels vint anys, l'alcalde Valentí Junyent va explicitar l'evolució de la fira a partir de l'increment pressupostari: dels 3.000 euros de la primera edició als 975.000 actuals. «Hi va haver una època en què es va arribar a 1,4 i 1,5 milions, però la crisi ens va afectar i, durant cinc o sis edicions, hi va haver uns números molt delicats, a la baixa. La fira, però, es va saber adaptar a la nova situació», va afegir. Sobre la voluntat de tornar a les xifres dels millors moments, Ibáñez va explicar que «no es tracta només d'una crisi, és un canvi de paradigma. Hem passat a tenir menys recursos directes i ens hem hagut de buscar la vida treballant en xarxa, fent coproduccions... I tot això porta més feina. M'encantaria que no fos així, però sospito que els números que hi havia abans no tornaran».



En el mateix sentit es va expressar Valentí Junyent: «l'horitzó no serà gaire diferent, no ens mourem de les xifres actuals». No obstant això, va puntualitzar que la 21a edició, que tindrà lloc del 4 al 7 d'octubre, gaudirà «d'algun recurs més» per la coincidència amb la capitalitat cultural de Manresa. M. Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular, va afegir que «ara no estem en condicions d'assignar cap pressupost per al 2018, però crec que continuarem estant on som ara». Preguntada sobre la incidència de la situació política sobre el desenvolupament de la fira, Blasco es va referir també al descens en la venda d'entrades com a principal contratemps: «en els teatres de Barcelona s'està notant que la gent ja no compra tant de manera anticipada, sinó al mateix dia. Això també ha passat aquí». Dijous, el conseller de Cultura, Lluís Puig, va declarar a Regió7 que la Mediterrània no havia perillat en cap moment, si bé la incertesa dels esdeveniments socials i polítics havien causat algun neguit entre l'equip organitzador.



Encara en el terreny de les xifres, David Ibáñez va valorar positivament la xifra de 1.121 professionals acreditats, només l'1,4 % inferior a l'any passat. «La fira ha assolit la seva velocitat de creuer. La prioritat no ha de ser incrementar el nombre d'inscrits sinó fer créixer la qualitat de la feina que es fa i crear relacions entre països». Com a anècdota il·lustrativa, va explicar que nombrosos professionals forans es van apropar al trio d'havaneres Les Anxovetes després de l'actuació que van realitzar dissabte al migdia a la Llotja «per donar-los les seves targetes».



En el camp artístic, el principal responsable d'aquesta àrea va destacar els espectacles de Mazoni, Maika Makowski, Roberto Olivan, Laurent Delforge i Vox Bigerri, els clowns Toti Toronell i Pere Hosta i el procés d'investigació sobre el cant de la Sibil·la de Joana Gomila. «Entre les descobertes, vull esmentar la banda marroquina N3rdistan, els polonesos Volosi i la veu de la cantant italiana Rachele Andrioli», va afegir David Ibáñez.



Abans de la celebració de la 21a edició, la fira tindrà un paper protagonista com a part del comissariat del Smithsonian Folklife Festival, que se celebrarà del 27 de juny al 8 de juliol a Washington, amb la cultura catalana com a convidada.