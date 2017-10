Manresa crema la falla de la dignitat

No era una falla satírica ni humorística. Ni era una explosió de colors i formes com les construccions que fan cada any els valencians per celebrar les festes de Sant Josep. La falla que ahir es va plantar a la plaça Major de Manresa era solemne, sense gaires escarafalls i carregada de dignitat. Al capdamunt hi apareixia un vaixell de papiroflèxia que representava el viatge que han fet i segueixen fent milers de persones per travessar el Mediterrani i en el qual molts perden la vida. La crema de la construcció s'emmarcava en l'espectacle Mar de Foc, dirigit per Sergi Ots, i suposava el punt final de la 20a edició de la Fira Mediterrània. El muntatge va deixar una barreja d'opinions entre els centenars de persones que van veure la crema: de la indiferència a l'emoció.



A 1/4 de 8 de la tarda, ja feia estona que hi havia desenes de persones a primera fila, situades a les tanques de seguretat que delimitaven la falla construïda per l'artista bagenc Txema Rico amb l'ajuda de dos centenars d'infants, esperant a peu dret que s'iniciés l'espectacle. La gent aprofitava per xerrar, admirar l'obra i fotografiar-la. A les 8 en punt s'apagaven els llums de la plaça i el so relaxant de les onades acompanyava una veu masculina en off que relatava en primera persona el drama i la incertesa que suposava creuar el Mediterrani a bord d'una barca petita i atapeïda de gent. Ho feia amb aquestes paraules: «No vull ser navegant ni nàufrag, només cerco un lloc per viure».



Els Tirallongues aixecaven un castell amb una enxaneta carregada amb una caixa a l'esquena que simulava una porció del mar. Tot seguit, des de diferents punts de la plaça, la gent es passava diferents caixes pintades de blau fins arribar a la falla. Fins i tot, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, n'agafava una i la llançava amb els dos braços per sobre del cap com si es tractés d'un servei de banda de futbol. Però la situació es va descontrolar una mica i unes caixes van acabar a terra i van colpejar el cap d'algunes persones.



Amb el xou de les caixes finalitzat, el cantant marroquí Walid Benselim, del grup N3rdistan, es va encar-regar de posar la banda sonora de la cloenda de la Mediterrània. Mentre cantava, s'encenia la falla i el foc començava a devorar la part inferior on hi havia les caixes que formaven el mar. Pocs minuts després, les flames engolien amb virulència el vaixell format amb paper de diari i convertia en cendres els titulars i les notícies que parlaven del drama del Mediterrani. La gent mirava absorta la violència de les flames i com anaven agafant altura. Restes cremades del cartó sortien disparats cel amunt i governaven un tros de l'espai aeri de la plaça.



A causa de l'alta temperatura de les flames, desenes de persones de les primeres files abandonaven la seva posició i es resguardaven metres enrere. El ritme de la cançó que entonava Benselim anava arribant a port i les flames s'anaven calmant. Per acabar l'espectacle, es van enlairar uns fanalets voladors que ràpidament es van perdre cel enllà i que semblaven estrelles ataronjades que feien pampallugues. Els llums de la plaça es van tornar a encendre.