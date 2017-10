uN 'THRILLER' POLÍTIC INTERESSANT PERÒ DESIGUAL

la cordillera

? Argentina, 2017. Drama. 114 minuts. Direcció i guió: Santiago Mitre. Intèrprets: Ricardo Darín (Hernán Blanco), Dolores Fonzi (Marina Blanco), Érica Rivas (Luisa), Gerardo Romano (Castex), Paulina García (Paula Scherson, presidenta de Xile), Alfredo Castro (Desiderio García, hipnotizador), Daniel Giménez Cacho (Sebastian Sastre, president de Mèxic), Elena Anaya (Claudia Klein), Christian Slater (Dereck McKinley). Pantalles: Bages Centre (Manresa).



Santiago Mitre es va convertir en una de les veus més incisives, personals i qualificades del darrer cinema argentí amb pel·lícules tan subtils i potents com El estudiante i Paulina. El seu tercer llargmetratge, La cordillera, cerca una audiència més àmplia que els seus primers treballs, on conreava un cinema d'autor summament incòmode. El seu darrer film aborda el desafiament personal i polític, extremadament complex, que ha d'afrontar el president d'Argentina, Hernán Blanco. En una cimera transcendental de mandataris sud-americans, esclata un afer familiar que pot afectar decisivament la seva imatge pública.

La cordillera bascula entre el retrat psicològic i el thriller polític. El sempre magnífic Ricardo Darín condueix una trama que explora, d'una banda, el vessant íntim d'una figura poderosa, i, de l'altra, la teranyina implacable i cínica que domina la política internacional. La direcció de Mitre és vigorosa i el repartiment, esplèndid (el nivell interpretatiu sempre és altíssim en una producció argentina), però la seva pel·lícula es revela tan interessant com desigual, notablement inferior als seus treballs precedents, perquè el guió obre molts fronts reflexius i dramàtics i no aconsegueix profunditzar adequadament en cap d'ells. Som davant, doncs, d'un puzle integrat per tot un seguit de pe-ces suggeridores, però que no acaben d'encaixar convenientment. Mitre s'ha vist desbordat, en definitiva, per l'envergadura del projecte i no ha pogut cristal·litzar en aquesta ocasió la seva mirada més virulenta i compacta. Gens menyspreable però decebedora.