La vil·la romana de l'Espelt reivindica el potencial històric de la comarca

L'Espelt és una petita població del terme municipal d'Òdena, al centre de l'Anoia, que ja fa temps que reivindica el seu potencial històric a través de la vil·la romana. El que fins fa poc eren unes runes a peu de terra, estudiades i documentades, són ara també un punt d'atracció per als interessats en la seva història. Després de les tasques d'aquest últim any s'han condicionat els accessos, els marges i el camí, així com tots els indicadors que conformen un traçat intern per desgranar els secrets de la construcció.

Ahir, en una activitat inclosa en les Jornades Europees de Patrimoni, en la qual van participar un centenar de persones, es van donar a conèixer nous elements interpretatius d'aquest jaciment arqueològic de l'Anoia, així com recreacions virtuals de l'aparença de l'edifici. Des del primer moment es va poder palpar la mutació que aquell espai havia experimentat: amb una corda es delimitaven els paviments i parets de menys d'un metre que resten de l'edificació històrica. També van veure llum els panells informatius que incorporaven dades, plànols d'alçat, mapes i codis QR.

La visita guiada al jaciment la va conduir Xavier Bermúdez, l'arqueòleg responsable de les intervencions. Bermúdez va posar èmfasi en la importància de conservar el patrimoni. Va explicar les diferents estances de la vil·la i també com s'havien dut a terme les tasques de recuperació, on hi ha jugat un paper molt important la tecnologia de reconstrucció 3D.



Entesa entre ajuntaments

En la visita d'ahir, Francisco Guisado, primer secretari del PSC a l'Anoia i alcalde d'Òdena, va fer referència a la conjuntura política actual per valorar molt positivament que amb ajuntaments independentistes –com és el cas del d'Igualada– s'arribi a enteses per tirar endavant iniciatives com aquestes. Guisado va ressaltar la feina dels professionals que treballen per a la recuperació de la memòria històrica del jaciment. Al seu torn, Marc Castells, alcalde d'Igualada, va subratllar que la intenció és convertir l'espai en «un jaciment referent de patrimoni» al país. També, en la seva condició com a vicepresident de la Diputació de Barcelona, va apuntar que mantindrà el ple suport a la iniciativa. A la visita al jaciment també hi van assistir membres dels governs dels dos consistoris.

La vil·la romana

La vila romana de l'Espelt pertany a una explotació agropecuària d'època romana que va ser habitada fins al segle VI dC i que va quedar sepultada durant segles sota terres de conreu. A mitjà del segle passat es va constatar la seva existència, l'Ajuntament d'Igualada va adquirir la finca el 1966 i sota la custòdia del Museu de la Pell d'Igualada s'hi han fet campanyes d'excavacions promogudes pel Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada i la Diputació.