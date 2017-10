El cicle literari Tocats de Lletra acostarà la poesia als estudiants de Manresa

El festival literari i de foment de lectura 'Tocats de Lletra' tornarà a ocupar Manresa de propostes literàries i culturals. Aquest any, com a novetat, el cicle incorpora un espectacle exclusiu per als alumnes de literatura catalana dels instituts de la ciutat. Es tracta del recital 'Més que paraules', que interpretarà l'actor català Fèlix Pons i el grup musical El Pèsol Feréstec, i on es presentarà un repertori divers que inclou poemes de Carles Riba, Ramon Llull, Maria Mercè Marçal o Ausiàs March, entre d'altres. El president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Antoni Daura, ha assegurat que el cicle s'ha consolidat com un dels festivals literaris "de més prestigi dels Països Catalans", i ha afegit que, amb prop 40 propostes, el certamen aconsegueix assolir el seu principal objectiu: "posar la poesia a l'abast de tothom".