Foto Art inicia la mostra del Tocats de Lletra

La sala Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa va acollir divendres l'acte d'inauguració de l'exposició d'imatges Transparents, que organitza Foto Art Manresa. Un centenar i mig de persones van prendre part en una vetllada que va servir per donar a conèixer els 19 projectes realitzats per 22 autors, que mostren la seva particular i personal interpretació del lema d'enguany del cicle literari Tocats de Lletra. A més, tretze dels treballs inclouen textos escrits expressament per a l'ocasió. Des de l'entitat, es manifesta que el desig que ha mogut el conjunt expositiu és realitzar una mostra «neta, clara, fresca, honesta, transparent i sense artificis, per prendre una mica de distància amb els temps tan bruts i sòrdids que estem vivint». El Tocats de Lletra se celebrarà del 19 al 29 d'octubre en diferents espais de la capital bagenca.