El festival d'obres de petit format nascut a Avinyó estén les arrels a cinc pobles més

Avinyó va plantar l'any passat el Test, Festival d'Arts Intenses, de Prop i de Curta Durada. La primera experiència d'encabir projectes escènics que no s'adeqüen als estàndards de durada i d'escenari però que són innovadors i de qualitat va donar fruits amb una «nombrosa» resposta per part del públic, que, a més, va valorar tenir els muntatges i els artistes «a tocar». Així es va trobar l'empenta per fer créixer la segona plantació del Test, que es presenta mantenint les arrels a Avinyó però estenent-les a cinc poblacions més: quatre del Bages i una del Berguedà. La proposta ja s'enceta aquest cap de setmana a Avinyó i s'anirà desenvolupant fins a final de novembre a Santpedor, Sant Salvador de Guardiola, Navarcles, Gironella i Cabrianes.

El nou format intercomarcal del festival, nascut per iniciativa de l'Ajuntament avinyonenc i la residència d'artistes Cal Gras, ha crescut sota el paraigua del Consell Comarcal del Bages. En la presentació d'ahir, Agustí Comas, president de l'ens comarcal i regidor de Cultura de Santpedor, va destacar que «és una iniciativa vital per fer arribar la cultura a diversos racons de la comarca. Són unes propostes de petit format que evidencien que la cultura no només es fa en grans escenaris».

Les poblacions que s'han integrat al festival Test ja treballen plegades en la xarxa que configura Testimoni Escènic, un projecte impulsat per Cal Gras que dóna suport a la producció i a la difusió de les arts escèniques a través de residències i preestrenes a la comarca. Testimoni Escènic, que ha fet deu convocatòries de projectes en els darrers cinc anys i que a hores d'ara integra deu poblacions (cal sumar-hi Artés, Navàs, Sallent i Oló), dóna sortida amb el festival a muntatges «que no tenien cabuda per durada o per llenguatge en la programació estable, i ens va venir de gust trobar aquest format on es pot degustar dansa, performance, muntatges multidisciplinaris... És una oportunitat de treballar la cultura sense excuses», afirma Quim Moya, director artístic d'El Test i fundador de Cal Gras amb Eva Quintana.

A Avinyó, on com l'any passat hi haurà concerts d'inauguració i clausura, es podran veure dissabte a la tarda, en espais no convencionals, tots els onze espectacles de petit format d'aquesta edició d'El Test. Enguany hi ha una majoria de propostes de teatre de text, d'entre 15 i 20 minuts, algunes de més dures, altres més de comèdia i altres que ho combinen. Però també hi ha oferta musical, de dansa i de contes per a totes les edats. I «un caramel»: una obra per a una sola persona de públic. A les altres poblacions el festival es presentarà en càpsules que inclouran entre tres i quatre obres. A Navarcles, a més, es programa una «proposta ambiciosa» que fusiona música i audiovisual.