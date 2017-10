L'exposició fotogràfica "Efecte Gezi" obre la Manresa solidària amb una crida a l'activisme pacifista

L´exposició #efecteGEZI, de la fotògrafa i documentalista argentina Oriana Eliçabe, obre la Manresa Solidària, que tindrà lloc de l´11 al 30 d´octubre. La mostra, que es podrà veure fins al 23 d´octubre, està instal·lada a Crist Rei i és un clam al poder de la imag inació col·lectiva quan es posa al servei de la transformació social no violenta.

A partir del relat dels fets succeïts a Istanbul durant l´any 2013, posa en relleu com persones d´origen, cultura, formes de viure i pensament tan dispar com les que es van aplegar al parc Gezi poden aparcar les seves diferències i unir forces per protestar de forma no violenta contra una situació que consideren injusta.

En aquest cas, kurds, kemalistes, armenis, laics, musulmans, activistes del moviment LGBT, aficionats del Galasataray i del Besiktas i molts altres col·lectius van superar els antics antagonismes, estereotips i desconfiances mútues per protestar de forma pacifica i creativa

L´exposició es farceix d´exemples concrets, de la vida quotidiana i dels desitjos col·lectius d´expressar-se, i fa una crida a trobar formes de transformació basades en la creativitat i la pau.



L´autora, Oliana Eliçabe



Oriana Eliçabe (Argentina 1972) és fotògrafa documentalista i agitadora cultural. És membre del col·lectiu Enmedio, que treballa combinant l´art i l´activisme social. Part del seu treball es centra en impulsar la fotografia aplicada a la intervenció urbana, promovent una actitud de crítica constructiva davant la realitat social.



Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)



L´ Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), és la institució que cedeix l´exposició. Es tracta d´una entitat de dret pública, amb plena autonomia. La seva finalitat és promoure la cultura de la pau a Catalunya i al món, facilitar la resolució pacífica i la transformació dels conflictes i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau. Per fer-ho possible, el treball de l'Institut se centra en la seguretat humana, la prevenció i solució pacífica de les tensions socials, l´enfortiment i l´arrelament de la pau i la convivència, la construcció de pau i la defensa dels drets humans.

Els actes de la Manresa Solidària estan organitzats per l´Ajuntament de Manresa, conjuntament amb el Consell Municipal de Solidaritat i compten amb el suport de la Diputació de Barcelona.