«En les obres de Sagarra el paper de les dones sol ser més interessant que el dels homes»

Amb entrades pràcticament exhaurides. Així es presenta avui (17 i 21 h) la doble representació de L'hostal de la Glòria, un clàssic del teatre català que signa Josep Maria de Sagarra i que portarà a la Sala Petita del Kursaal el Grup Escènic Nostra Llar, dirigit per Jordi Gener. L'obra es va poder veure la primavera passada cinc vegades –sempre amb entrades esgotades– al local parroquial del barri manresà del Poble Nou i ara es programa en el cicle Kilòmetre 0 del Kursaal, que dóna veu a les propostes locals i comarcals.

La Glòria del títol és l'actriu manresana Teti Canal, a qui el grup Nostra Llar, en el qual participa la seva mare, li va demanar que assumís el rol protagonista. «Feia anys que no trepitjava l'escenari com a actriu», explica la directora i professora teatral. Però fer de Glòria, remarca, és ficar-se en la pell d'un «personatge molt interessant». D'una dona que regenta l'hostal que dóna nom al títol i que Canal defineix de «molt treballadora però sobretot bona persona, d'aquelles que tracta a tothom igual, siguin rics o pobres». Per a la directora manresana, Sagarra «treballa molt bé el perfil femení. Habitualment, en les seves obres, el paper de les dones és més interessant que el dels homes. Suposo que les coneixia bé...». Si la Glòria és un caramel interpretatiu, l'obra és un clàssic que, diu , feia dècades que no es representava a la capital del Bages; a Barcelona, la darrera actriu que va protagonitzar-lo, recorda Canal, va ser la Rosa Maria Sardà.

L'hostal de la Glòria, poema dramàtic que es va estrenar al teatre Romea l'octubre del 1931, és un «drama costumista» per on desfila una trama d'infidelitat (el marit i la germana de la Glòria), i una crítica «a les injustícies i a les aparences», remarca Canal. En definitiva, «un drama Sagarra» en lletres grans. Per a la directora, el dramaturg utilitza «un llenguatge molt dur en el moment àlgid del drama. És una joia i una llàstima que se'n facin tan pocs Sagarres».

Com al local parroquial del Poble Nou i en una aposta escènica de Gener, avui l'escenari de la Sala Petita del Kursaal alterarà la seva disposició habitual i tindrà forma d'u per tenir públic a tres bandes. «És un clàssic en vers però és molt proper per als espectadors», subratlla Canal.