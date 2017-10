El Tocats referma aliances i busca públic jove

Mercè Rodoreda naixia ahir fa 109 anys; Joan Maragall, fa 157. Una feliç coincidència que Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes subratllava en la presentació del festival literari manresà Tocats de Lletra, que rep l'aixopluc de l'entitat que dirigeix i que ahir, a l'Espai Òmnium, presentava la seva onzena edició. Nous socis, com l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i un espectacle pensat expressament per als alumnes dels instituts, amb l'actor Fèlix Pons i el grup musical El pèsol ferèstec, són les dues novetats d'un festival literari que «fent feina de formigueta s'ha convertit en una cita de prestigi al país», subratllava Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters, entitat que, amb l'Ajuntament, lidera el cicle.

Tocats de Lletra se celebrarà del 19 al 29 d'octubre i tindrà 35 activitats (exposicions, recitals, espectacles, lectures...) amb noms consagrats (Sílvia Comes, Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Carme Riera, Fermí Reixac...), poetes novells (Albert Blaya, Helga Simon, Ariadna Torres...) i amb el mateix objectiu que en la primera edició: acostar la poesia i la literatura a tots els públics. Aquesta onzena edició porta per títol Transparents, una crida per projectar «en temps tan opacs, una mirada neta», segons Anna Crespo, regidora de Cultura. De fet, com tot el que passa aquests dies, la situació del país sobrevolava, ahir al matí, una presentació cultural. L'obria Crespo, donant la benvinguda a un festival que, «malgrat els temps convulsos», de moment, tira endavant. El festival manté la seva aposta per englobar gran part de les entitats manresanes com a organitzadores o col·laboradores i continua aprofundint en les coproduccions: amb el Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat, que viu problemes seriosos per la intervenció de l'estat espanyol en les activitats promogudes directament per la Institució de les Lletres Catalanes, amb el PEN Català i amb l'AELC. Uns exemples. Amb Sant Cugat arriba a Manresa l'espectacle inaugural, a l'entorn de la poesia de Palau i Fabre i amb Manel Camp, Llibert Fortuny i Joan Crosas a l'escenari; amb el PEN Català el muntatge de cloenda, Nocturns; i amb l'AELC, el recital Transport de rodalies, amb Núria Busquet, Jordi Cussà, David Madueño, Empar Sáez i Jordi Vintró. El Tocats es farà ressó, també, de l'any Palau Fabre, l'any Bertrana i l'any Gloria Fuertes i dels 125 anys de les Bases de Manresa.

Daura subratllava ahir la «continuïtat» d'un cicle del qual va destacar les lectures poètiques al carrer que enllacen amb «els rapsodes clàssics, quan a través de la paraula oral la literatura arribava al poble». Borràs, que també participarà en el festival amb l'escriptor i literat manresà Lluís Calderer en el muntatge Parlem dels Bertrana, va fer seves unes paraules del músic igualadí Jordi Savall per remarcar la importància d'un festival que busca estendre la poesia, la literatura i la reflexió entre la societat: «Si l'art no està relacionat amb la vida de les persones no té cap sentit». I Jaume Puig, vocal de la junta d'Òmnium, remarcava el treball de l'escriptor Jordi Estrada en la selecció literària de textos del festival i en el lema de l'entitat «llengua, cultura i país».