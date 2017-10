El 16 d'octubre acaba el termini per lliurar treballs als Lacetània

Òmnium Bages, conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa, el Centre d'Estudis del Bages i Regió7, amb la col·laboració de la Família Esteve, convoquen la 35a edició dels premis Lacetània Catalunya Central.

El termini per a la presentació de treballs acaba el dia 16 d'octubre i les bases detallades es poden obtenir a les seus de les entitats organitzadores o bé per Internet a www.bages.omnium.cat. Per a aquesta edició es convoquen quatre premis: el premi Antoni Esteve; el premi Pare Ignasi Puig i Simon; el premi Regió7 de Comunicació i el premi Revista Dovella-Treball de Recerca per a Joves. En haver cessat l'activitat de l'empresa patrocinadora, enguany s'ha desconvocat el premi Sibelius-La Casa dels Pianos.