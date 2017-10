TOC TOC

? Espanya, 2017. Comèdia. 96 minuts. Direcció: Vicente Villanueva. Guió: Vicente Villanueva, basat en l'obra teatral de Laurent Baffie. Intèrprets: Paco León, Rossy de Palma, Óscar Martínez, Alexandra Jiménez. Pantalles: Bages Centre (Manresa), Guiu (la Seu) i Multicines (Abrera).



L'actor Quim Gutiérrez la va clavar quan en una entrevista recent deia que el cinema espanyol només invertia substancialment en thrillers i comèdies, els gèneres més segurs comercialment. I aquest panorama inequívocament conservador explica, doncs, l'aparició d'un producte tan escarransit, parlant en termes estrictament creatius, com Toc toc. Aquest llargmetratge s'inspira en una reeixida obra teatral, escrita per Laurent Baffie, i plasma l'encontre de sis persones, afectades per un trastorn obsessiu compulsiu, en la consulta d'un reconegut terapeuta. Una llarga espera propiciarà les situacions més xocants i reveladores.

Toc toc ha estat realitzada per Vicente Villanueva, un director de segona divisió que ja havia trepitjat anteriorment el terreny de la comèdia més oblidable amb menudeses com Nacida para ganar i Lo contrario al amor. El film juga sense complexos la carta de l'astracanada més desinhibida i, així, no podem trobar ni un indici d'un humor mínimament subtil en un retaule grotesc en què el seu mediocre director se sustenta indissimuladament en la vis còmica del seu cridaner repartiment. Paco León (l'actor i cineasta de títols notables com Carmina y amén) i Alexandra Jiménez aporten ofici i carisma, però la seva contribució no és suficient perquè pugui enlairar un acudit dolent com Toc toc, que allarga fins a l'avorriment els conflictes més estrambòtics i innocus.

La tradició més il·lustre (i genuïna) de la comèdia ibèrica està totalment absent en aquest nyap, on cristal·litzen els pitjors tics d'un humor elemental i groller. Una excentricitat decididament nefasta, que només podran salvar els incondicionals dels seus esplèndids intèrprets, amb un talent digne de millor causa. A fugir.