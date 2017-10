La Mostra d'Igualada torna a superar les 600 sol·licituds

La convocatòria per actuar a la 29a edició de La Mostra d'Igualada – Fira de teatre infantil i juvenil, que se celebrarà del 12 al 15 d'abril del 2018, torna a superar la xifra de les 600 sol·licituds. El període d'inscripció s'ha tancat amb un total de 615 sol·licituds de 572 companyies (alguns grups hi han presentat més d'un treball) procedents de 17 països. Més del 16% de les propostes encara no s'han estrenat i podrien veure la llum a Igualada, un important reclam pels programadors .572 compa-nyies de 17 països han presentat un total de 615 propostes per actuar a la 29a fira de teatre infantil i juvenil. Més de la majoria dels treballs artístics (53 %) s'adrecen a tots els públics, tot i que destaca l'increment de propostes per als joves (17,5 %).