Onze obres breus per a grans reflexions

La mort ha fet reflexionar, al llarg dels anys, moltes persones: se n'han escrit llibres, els filòsofs l'han convertit en font de dubtes i reflexions i, també, ha impregnat guions de pel·lícules i obres de teatre. Ahir, a Avinyó, el públic que es va adreçar al centre cívic Can Tutó per participar en la segona edició del Test, el Festival en Xarxa d'Arts Intenses, de Prop i de Curta Durada, en va poder veure alguns exemples: al llarg de la tarda s'hi van representar onze peces breus de microteatre, intenses i multidisciplinars, d'entre 15 i 30 minuts de durada, i almenys cinc d'elles partien o incorporaven la pèrdua en el seu fil argumental.

El cas més evident és el de Dues dones i un funeral, una peça de la companyia Imprevist Teatre en què els dos personatges progatonistes preparen el funeral del seu respectiu marit i germà, un home amb una vida fosca, proxeneta i traficant d'ofici. A través de la conversa sobre els detalls del comiat, el text transitava de la comèdia al drama, de la frivolitat a la transcendència, per posar damunt la taula reflexions sobre els alts costos dels enterraments –«què et pensaves, que morir-se és barat?» «Són uns voltors: s'aprofiten de les desgràcies de la gent»– o sobre com cal recordar algú que maltractava el seu entorn –«no és més important viure cristianament que morir cristianament?».

Una altra de les obres, en aquest cas Rodeo Road, plantejava des del terrat una situació complexa: després que un amic comú els confessés que se suicidaria, dos personatges tenien l'encàrrec de donar a conèixer la notícia als familiars i repartir les cartes de comiat. Les diferents posicions entraven en col·lisió: –«la seva determinació me'n va donar a mi» / «a mi em va destrossar. És un egoista»–. I des de les aules de música, l'actriu Georgina Llauradó protagonitzava amb El furt un monòleg dramàtic i còmic alhora en què una dona agredia una altra per recuperar el mòbil robat al seu nòvio. L'objectiu? Tornar a tenir, així, tots els records que contenia en forma d'imatges.