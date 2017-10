Dan Brown: «Una de les raons per escriure és crear diàleg, més que mai en temps turbulents»

En una multitudinària roda de premsa a la Pedrera, l'escriptor nord-americà Dan Brown presentava ahir la seva nova novel·la Origen (Columna Edicions), un llibre que transcorre entre Bilbao, Sevilla, Madrid i Barcelona, i on part de la trama s'ambienta a la Pedrera, la Sagrada Família i el monestir de Montserrat. Origen és la cinquena entrega de la sèrie protagonitzada pel professor de simbologia Robert Langdon.

La situació política que es viu a Catalunya marcava ahir l'inici de la conversa. Brown assegurava que sent un «gran amor» per Catalunya i per Espanya, subratllava que aquest «és un moment dolorós» però afegia que té molta esperança, que és optimista i que creu que «tot se solucionarà. Tinc la sensació que una de les raons per les quals escric és per crear un diàleg, un diàleg més que mai en temps turbulents». En la novel·la, Robert Langdon viatja al Guggenheim per assistir a un anunci que canviarà la ciència per sempre: saber d'on venim i on anem. Però l'accés al revolucionari secret no serà fàcil. Segons Dan Brown, Origen tracta sobre «el més antic i el més nou, sobre la ciència i la religió», i Espanya era el lloc perfecte per ambientar aquesta trama. L'autor d' El codi Da Vinci (que ha venut 200 milions d'exemplars dels seus llibres) assegurava que en les seves novel·les prova d'equilibrar la ciència i la religió amb personatges de les dues bandes: «Intento que els dos costats puguin debatre i dialogar». L'autor reconeixia que en aquesta ocasió ha rebut «moltes cartes sobre com de meravellós és el personatge d'un sacerdot de la Sagrada Família perquè il·lustra l'Església de manera progressista, tot i que no a tota l'Església li agrada la meva feina». Per a Brown «en l'actualitat resulta difícil que l'Església pugui fascinar els nens amb miracles: avui els miracles tenen a veure amb el nou sistema operatiu de l'iPhone 10».