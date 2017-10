El Mercat de Música Morta de Manresa neix per reivindicar els artistes difunts

Tot i presentar-se amb un taüt, no serà un festival tètric. La voluntat del Mercat de Música Morta de Manresa (MMMM) és la normalització de la mort i per això neixen al voltant de Tots Sants, una diada molt marcada pel cristianisme. La idea parteix dels concerts de tribut a artistes difunts, per reivindicar el seu llegat. A més, el certamen aposta pel Barri Antic de Manresa, i així se suma a la iniciativa per revitalitzar-lo. I s'hi establirà des del mercat Puigmercadal, que lluita per treure el cap. Però l'entitat Cultura del Bé Comú, impulsora del festival, encara vol complir més objectius: d'una banda, impulsar l'escena musical local; i, de l'altra, que el circuit català de música indie i garatge faci parada a Manresa.

Jo Jet Serra, director del festival, està molt animat per com han sumat companys de viatge, especialment el mercat de Puigmercadal i la regidoria de Joventut, principals patrocinadors, i per això espera que el públic també «vibri» amb la proposta. La regidora de Joventut, Anna Crespo, es declara «encara atònita amb la proposta», però assenyala que s'ha organitzat un festival «amb cara i ulls».

El Mercat de Música Morta de Manresa lliga la seva oferta al vocabulari de la mort, per desmitificar-la. Començarà el dimarts 31 d'octubre amb In memoriam, els concerts de tribut a artistes difunts recentment a càrrec d'artistes preferentment locals: el barceloní The Bird Yellow serà Leonard Cohen, el manresà Jos Racero serà Prince i la santfruitosenca Maria Ribot i el solsoní Eduard Gener seran Amy Winehouse. Les actuacions seran consecutives i en locals del nucli antic, situats gairebé a tocar.

La jornada potent serà la de l'1 de novembre: hi haurà el mercat de Puigmercadal obert (els paradistes oferiran dinar de tapes), parades de flors i l'oferta dels artistes i artesans del Somiatruites. Dins del mercat hi haurà l'escenari que acollirà les actuacions. A l'hora del vermut cantarà Lupulus Emsembla, cor masculí de Manresa. A la tarda arribarà Reviure els morts, amb concerts de L'Hereu Escampa, de Manlleu, i Retirada!, de Barcelona. A banda dels dos duets de guitarra i bateria, es farà un altre tribut, al grup Linkin Park.



El festival es clourà el dijous 2 de novembre. D'una banda, es proposa una activitat transformadora: una xerrada per acompanyar el dol en els infants, a càrrec de Neus Ballesteros i Àngels Miret. I, de l'altra, es clourà la festa amb la Marxa Fúnebre, una cercavila amb la Tuna Tonyina per acompanyar el circuit del pintxo-pote pels locals adherits del Barri Antic. El final serà una jam session popular, la Jam Mortal, amb hits d'artistes difunts, al Nais Bar. Al llarg de la sessió es farà en directe el sorteig del taüt que ha servit per cridar l'atenció del projecte entre els seguidors de les xarxes del MMMM.