Santi Arisa celebra els seus 70 anys amb un concert antològic al Kursaal

Santi Arisa torna aquest diumenge, 22 d´octubre a les 18h, a la Sala Gran del Kursaal per presentar ´1r Testament vital´, un concert que s´estrena al Kursaal amb motiu dels seus 70 anys i que farà acompanyat de la Original Jazz Orquestra del Taller de Músics i també amb la participació especial de Dan Arisa.

El projecte parteix de la trajectòria musical de Santi Arisa, homenatjant també els grans músics amb els que ha participat i recordant moments molt importants per a la cultura musical del país. Grups i formacions que ha fundat o participat d´una manera intensa com Fusioon, Manel Camp, Jordi Sabatés, Francesc Burrull, Big Band Barcelona, Coblamporània, Pegasus, Tribu i Lakatans. I sense oblidar arranjadors i companys de treball com Quico Janer, Xavier Roger, Ernest Manchon i músics que l´han acompanyat al llarg de la vida.

A la selecció de temes del concert hi trobarem composicions de Santi Arisa dels anys 70, 80, 90, 2000 i fins a arribar a temes del 2017.

La temporada passada Santi Arisa ja va presentar a la Sala Petita del Kursaal ´Amor Roma´, un espectacle que combinava música i poesia llatina.

Les entrades es poden comprar a taquilles i per internet (www.kursaal.cat). El preu de les entrades per veure Santi Arisa i l´Original Jazz Orquestra és de 20€ (18€ amb Carnet Galliner, Escoles de Música, majors de 65 anys, i menors de 25).