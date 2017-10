Barlins obre temporada amb la peça de microteatre «Això està degenerant»

Barlins obre avui la seva segona temporada amb sis propostes. El bar dels Carlins, al número 3 del carrer Sabateria de Manresa, reconvertit en un espai escènic per a propostes de petit format, rebatejat com a Barlins Teatreria des del mes de maig passat, alçarà el teló amb microteatre (el seu segell distintiu) i continuarà, al llarg de l'octubre, amb poesia i música en col·laboració amb el festival literari Tocats de Lletra i el nou Mercat de Música Morta de Manresa.

Barlins Teatreria, un projecte que lideren Vicky Garcia Cabrerizo i Dani Ledesma, té dos espais: el petit escenari que presideix el local (amb capacitat per a unes 50 o 60 persones) i l'espai pensat per a microteatre o microdansa (per a una vintena d'espectadors), que havia estat l'antic menjador del bar. Allí se sol veure teatre de petit format, però avui els espectadors que assisteixin a Això està degenerant es traslladaran als lavabos de l'equipament.

L'obra, que es va estrenar en el projecte Cop d'Ull, que es va celebrar al Kursaal de Manresa a final d'agost amb sis peces de microteatre creades i protagonitzades per artistes bagencs, torna a escena, novament als lavabos, amb els seus creadors: Tàtels Pérez, Laura Bataller, Guillem Cirera i Òscar Castellà. El muntatge, que combina teatre i dansa, demana la participació activa del públic i reflexiona, sense solucions o respostes, sobre les etiquetes de gènere. D' Això està degenerant se'n faran quatre funcions per l'èxit de la proposta: a les 20/20.30/21 i 21.30 h. La previsió és d'una quinzena d'espectadors per sessió.

En aquesta nova temporada, que s'allargarà fins a mitjan desembre, Barlins Teatreria continuarà programant dijous, habitualment microteatre, i les propostes que fins ara es podien veure dissabte, sovint concerts, passaran a divendres: «creiem que és un dia millor per al públic», explica Txell Vall, que, a banda de Garcia i Ledesma, integra l'equip de programadors de l'espai manresà amb Ivan Padilla i Mireia Cirera.