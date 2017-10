Manresa roda una de les set raons per fugir de la societat

Un pis senyorial del barri antic de Manresa, al carrer de les Piques, és l'escenari, fins avui, del rodatge del film "7 raons per fugir (de la societat)", dirigit pels manresans Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras. Un equip format per una quarantena de persones ocupava avuiels racons del pis perquè tres actors, Alain Hernández, el sallentí Albert Ribalta i Àgata Roca, rodessin «Propietat», una de les set històries que formaran part d'una pel·lícula que dissecciona, amb humor negre, l'ànima de la nostra societat. El retrat es completarà amb la família, el compromís, l'ordre, el progrés, la solidaritat i el treball.

En el pis, entre focus, cables, monitors i silencis, es troben un venedor (Alain Hernández) i una possible compradora (Àgata Roca). En el despatx del fosc immoble trobaran inesperadament el cos i la veu de la consciència (Albert Ribalta). I sobrevolant la història un tema: els desnonaments. Amb guió de Soler, la pel·lícula parteix de la seva reeixida trilogia de les Contres (Contra el progrés, Contra l'amor i Contra la democràcia) però, també, subratlla, de material inèdit pertanyent a obres encara per estrenar.

L'opera prima dels manresans té al darrere les productores barcelonines Compacto i No Hay Banda i és conseqüència de l'èxit del curt «Interior: Família», que els tres manresans van rodar el febrer del 2014. La història gravada entre ahir i avui ja formava part del que havia de ser el segon curt de la tríada de directors, titulat «Propietat» i protagonitzat pel mateix trio d'actors d'avui. Gravat, es va quedar al calaix quan es va consolidar la intenció de rodar el llarg. La gravació de «7 raons per fugir (de la societat)» té, expliquen els directors, dos punts forts: un elenc coral format per noms com Emma Suárez, Sergi López David Verdaguer, Jordi Sánchez, Antonio Resines, Francesc Orella, Aina Clotet, Rosa Cadafalch, Vicky Peña, Ramon Fontseré... i «un equip tècnic brillant».

D'esquerra a dreta, Alain Hernández, Àgata Roca i Albert Ribalta. FOTO: Marta Pich

En quatre dies a Manresa, explica el director de producció, Albert Molins, s'hauran rodat dues de les set històries de la pel·lícula: «Família», novament amb Rosa Cadafalch i Francesc Orella (protagonistes del curt que ha donat peu al llargmetratge), aquesta vegada compartint escena amb Pol López (en comptes d'Adrià Díaz); i el d'avui, «Propietat», rodat en el rebedor i en el despatx del pis (propietat de l'avia d'un dels directors). La setmana que ve l'equip es trasllada a una altra casa, als afores de Manresa, per gravar «Solidaritat» i «Progrés», el primer amb Vicky Peña i Ramon Fontserè i, el segon, amb Aina Clotet, Borja Espinosa i Antonio Resines. Que el film sigui un compendi d'històries ha facilitat, diuen, «poder tenir aquests grans actors, perquè podien rodar en dos dies la seva part»; que sigui en interiors ha facilitat la feina de producció.

Els tres protagonistes



Àgata Roca

«Vaig pensar que el guió era boníssim, estava molt ben escrit, amb molt d'humor negre. El sentiment de culpa del meu personatge, que vol comprar un pis, s'aprofita per parlar dels desnonaments, les hipoteques, els suïcidis que han provocat... Hi ha una forta càrrega de crítica social en les set histories i l'humor és sovint la millor manera de col·locar els temes més forts. És una d'aquestes pel·lícules que farà pensar».

Albert Ribalta

«Em va agradar moltíssim el guió. És divertit fer d'un penjat que parla, que exerceix de veu de la consciència... L'atmosfera de la pel·lícula es mou entre el surrealisme, la cosa onírica, la metàfora... o s'hi barreja una dura realitat».

Alain Hernández

«El que més em va atraure del flm era l'humor negre que destil·lava el guió. Vaig pensar que estava molt ben escrit. És un tipus de comèdia en la qual m'hi sento molt còmode: m'agrada la intel·ligència que requereix. Jo sóc el venedor del pis, una mica agressiu, vaig a comissió. La situació amb el personatge de l'Àgata és hilarant perquè tenen dos tempos completament diferents: ella té dubtes i ell s'hi abraona. I tot enmig d'un tema molt seriós»