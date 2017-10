Primera narració de contes a les «Escopíndoles» de les Escodines

Per segon curs consecutiu, el Casal de les Escodines reprèn la programació cultural estable i gratuïta, les Escopíndoles, que oferiran noves sessions mensuals de narració de contes per a infants i un cinefòrum trimestral per a públic familiar. Avui hi ha programada la primera narració de contes del trimestre, a les 18.15 h, amb històries que permetran viatjar als infants pels cinc continents. L'activitat es repetirà els divendres 17 de novembre i 15 de desembre. A més, també s'oferirà la pel·lícula El rei i l'ocell, el 4 de novembre, adreçada al públic familiar. Per assistir-hi, cal recollir l'entrada gratuïta, a partir d'una setmana abans al Casal de les Escodines (c/ Sant Bartomeu, 50), de dilluns a divendres, de10 a14 h i de16 a 21 h, i dissabtes, de16 a 20 h.