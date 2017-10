Infiltrats al club dels poetes morts

Cent anys després del seu naixement, Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917–2008) continua essent un escriptor poc conegut i difós. El cicle Tocats de Lletra de Manresa li ha dedicat enguany el seu espectacle inaugural, que va exhaurir les entrades (vegeu-ne desglossat). Del poeta Màrius Tor-res (Lleida, 1910 – Sant Quirze Safaja, 1942) se'n commemora enguany el 75è aniversari de la seva mort; i l'any vinent serà el torn de destacar els 25 anys de la defunció de Joan Fuster (Sueca, 1922- 1992), considerat un dels assagistes en català més importants del segle XX, però que va començar publicant els seus poemes.

El Tocats homenatjarà a tots dos amb sengles recitals amb música aquest cap de setmana. Els actors Emma Vilarasau i Jordi Bosch, acompanyats pel Quartet Sound Boulevard, posaran veu avui al migdia a Màrius Torres, que, mort als 32 anys, va llegar uns poemes extraordinàriament madurs tot i la seva joventut. Mentre que els valencians Borja Penalba i Mireia Vives s'endinsaran demà, a l'hora del vermut, en les paraules i el pensament de Joan Fuster.

El cicle literari ja ha dedicat un acte a Gloria Fuertes (Madrid, 1917-1998), poeta que barrejava l'humor amb rimes senzilles i de qui enguany se celebra el centenari del seu naixement; i també té previst recordar Lluís Bertrana (Tordera, 1867-Barcelona, 1941) i la seva filla Aurora (Girona, 1892 –Berga, 1974), amb motiu dels 150 i 125 anys del seu naixement. Serà el divendres 27 d'octubre (19 h, a l'Espai Manresa 1522), amb Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, i el manresà Lluís Calderer.

Però, malgrat aquesta concentració de poetes morts, la programació del Tocats de Lletra també posa a l'aparador la nova creació. Just aquest cap de setmana hi ha lloc per a una autora consagrada com Carme Riera (Palma, 1948), que donarà a conèixer Les darreres paraules, obra guardonada amb el premi BBVA Sant Joan 2016. Tal com explicarà avui a la tarda, ha novel·lat la vida d'un personatge lliure, apassionant i aventurer: l'arxiduc Lluís Salvador d'Habsburg. L'acte es completarà amb la lectura de fragments de l'0bra a càrrec de l'actor Mingo Ràfols, i amb poemes i cançons mallorquins inspirats en els escenaris illencs de la novel·la, a càrrec de la cantautora Marta Elka i el guitarrista Toni Pastor.



Poesia inèdita en un forn de pa

D'altra banda, avui al vespre es reeditarà la iniciativa Darrera fornada, que dóna a conèixer els autors més novells en un escenari poc habitual per a les lletres, el forn de pa Codina del carrer d'Urgell. La responsable de la coordinació literària de l'acte, la poeta manresana Sònia Moya, destaca que en les quatre edicions organitzades fins ara s'intenta combinar poetes inèdits amb d'altres que ja han aconseguit algun premi de poesia destacat.

Entre els diferents perfils d'enguany hi ha Albert Blaya, manresà de 20 anys que és als inicis de la seva trajectòria poètica; Ariadna Torres, també manresana però que ha passat mitja vida a Cervera i que ja fa temps que fa el seu camí en poesia visual i haikus, però que la seva obra encara es manté inèdita; i Helga Simon (Sant Just Desvern, 1991), graduada en Ciències Biomèdiques i guanyadora del premi Amadeu Oller.