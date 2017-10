Una pel·lícula amb moltes raons

Plou a bots i barrals a Manresa des de primera hora del matí. Poca gent al carrer. Al barri antic es roda una pel·lícula i l'equip –directors, tècnics, actors– beneeix la seva sort: es grava en interiors. Uns focus situats en un estret balcó d'una casa del carrer de les Piques il·luminen en groc les gotes de pluja: és pràcticament l'única pista que identifica que allí s'està gravant 7 raons per fugir (de la societat).

El llargmetratge de debut dels manresans Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras és deutor del passat. D'un passat de picar pedra. Com sol ser habitual. D'uns textos dramàtics de Soler, que han voltat mig món i part de l'altre (les Contres: Contra el progrés, Contra l'amor i Contra la democràcia) i de la suma de talent d'un trio, com a mínim, peculiar. Un curt, Interior. Família, rodat amb pressupost zero però rebut amb els braços oberts per crítica i festivals, els ha portat a un llargmetratge, el que rodaven aquesta setmana, amb un pressupost per sota del milió d'euros, amb productores al darrere i, al davant, un repartiment impressionant. Començant per Emma Suárez.

Els tres actors que gravaven Propietat a Manresa, una de les set històries de la pel·lícula, el sallentí Albert Ribalta, Àgata Roca i Alain Hernández (amb una agenda més que atapeïda: a final de mes comença a rodar El fotógrafo de Mauthausen i el gener estrena Solo), confessaven entre pausa i mos que el guió (que signa Soler) va ser decisiu per involucrar-se en la pel·lícula: humor àcid, negre, per parlar pel boc petit dels temes més grossos. Uns Relatos salvajes a la catalana, destacava un dels productors, Aritz Cirbián.

Soler, Quinto i Torras consensuen cada pas. I això, explicaven actors i tècnics, és una garantia. Ni una baralla. Aplaudiments quan s'encerta l'escena i un tornem-hi quan s'ha de repetir. Estan encantats amb l'equip (i enamorats del director de fotografia, Gabriel Campo) i de poder exercir del que són: directors.