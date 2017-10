La fama de la pastisseria de Sarrià té les seves arrels a Manresa, on es van conèixer els pares del poeta

Les dues pastisseries Foix de Sarrià –municipi independent quan hi va néixer el futur poeta– són un referent a la ciutat de Barcelona. En el seu origen, però, hi ha la Catalunya Central, tal com explicarà avui el periodista i cap de fotografia de Regió7, Salvador Redó, en la inauguració de l'exposició Desviacions. L'acte tindrà lloc a partir de les 20 h, a l'Espai 7 del Casino, i també hi recitarà uns poemes l'actor manresà Dani Ledesma.

Josep Foix i Ribera va néixer a Torrents de Lladurs, al Solsonès, i als 13 anys va anar a Manresa, on més tard va conèixer Paulina Mas i Rubinat, la família de la qual tenia una espardenyeria al número 13 del carrer Urgell. El matrimoni va deixar la capital del Bages el 1886 i es va instal·lar a Sarrià, que no es va integrar a la ciutat de Barcelona fins a l'any 1921, força més tard que municipis com Sant Martí de Provençals, Gràcia i Sant Andreu de Palomar, entre d'altres. Un cop allí, el 19 de març d'aquell any, en Josep i la Paulina van obrir una pastisseria en el número 57 del carrer Major de Sarrià, finca on el 28 de gener del 1893 va néixer Josep Vicenç.

L'elecció del negoci no és casual. Josep Foix i Ribera va treballar durant divuit anys a la pastisseria Amat que hi havia al número 24 del carrer Sant Miquel de Manresa. Posteriorment, es va pasar a dir Pastisseria Ribera i avui és El Blat. El mateix Josep Vicenç Foix va regentar l'establiment de Barcelona entre el 1936 i el 1968. Abans, el 1923, la família va obrir un segon local a la plaça de Sarrià, pocs metres enllà del primer.

En un reportatge que publicarà aquest diari en els propers dies, Redó rastreja la presència de la geografia de la Catalunya Central en l'obra de Foix. En els textos que fan referència a la capital del Bages, el poeta parla de l'ambient de les terrasses del passeig de Pere III. En un altre passatge, del 1932, es declara molest pel fet que a la ciutat s'hi disputessin corrides de toros. Així mateix, Foix va tractar altres paisatges manresans com Viladordis, la basílica de la Seu i la creu de la Culla.