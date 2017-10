La biblioteca i l'Espai 7 del Casino recreen la poesia de Foix amb dues mostres

Amb la presència dels artistes, Norbe Fernàndez i Quim Domene, s'inaugurava ahir a Manresa una doble exposició ( Fem llum al magatzem dels llibres i Desviacions) que homenatja l'imaginari poètic de J. V. Foix. Una mostra dividida físicament en dues parts a través d'una dotzena d'escultures-llibre de Domene (creades fa una dècada i exposades a la Biblioteca del Casino) i una suggeridora instal·lació (telepoemes animats a l'Espai 7) signada per ambdós artistes olotins el 2015. La inauguració va alternar les explicacions dels creadors i el vincle de la família Foix amb Manresa, resseguida per Salvador Redó, cap de fotografia d'aquest diari, amb la lectura de poemes extrets del llibre No pesquis mai amb els ormeigs d'un altre, a càrrec de l'actor manresà Dani Ledesma. A l'acte van assistir, també, el president de la Fundació J. V. Foix, Jordi Madern, i Margarida Trias, secretària de l'entitat.

La doble mostra s'inclou en el Tocats de Lletra. Els telepoemes de Desviacions es podran visitar fins diumenge i les escultures-llibres fins al 15 de novembre.