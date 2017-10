David Carabén conversa avui amb el periodista Pep Corral en el «Pessics de Lletra»

El cicle d'entrevistes «Pessics de Vida», reconvertit excepcionalment en «Pessics de Lletra» per sumar-se al festival literari Tocats, continua avui (20 h) amb el músic David Carabén. El líder de Mishima conversarà amb el periodista de Regió7 Pep Corral Vilella, a la sala d'actes del Casino. Una xerrada per conèixer el músic i la persona, i per on transitarà, també, la intenció poètica de Carabén, present en les seves lletres. El darrer treball de la formació, Ara i res, pren el títol d'un vers del poeta Joan Vinyoli. La conversa l'organitza la Demarcació de la Catalunya Central de Col·legi de Periodistes de Catalunya i El Casino.