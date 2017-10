Mor Fats Domino, un dels pioners del «rock and roll»

El llegendari pianista i cantant Antoine "Fats" Domino, considerat un dels pares del rock and roll a la dècada de 1950 i 1960, va morir ahir a la nit als 89 anys d'edat a Nova Orleans (EUA), segons han informat avui els seus familiars.

Domino, autor d'èxits com "Blueberry Hill" i "Is not That a Shame", va vendre més de 65 milions de discos al llarg de la seva carrera, i va rebre un Grammy el 1987 per la seva trajectòria.