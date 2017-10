La vaga d'estudiants ajorna demà l'espectacle «Més que paraules» del Tocats de Lletra

Una de les novetats d'enguany del festival literari manresà Tocats de Lletra, l'espectacle adreçat exclusivament als alumnes de literatura catalana de batxillerat, canvia de data per la vaga d´estudiants convocada per demà el matí. La funció "Més que paraules", pensada per apropar la poesia als adolescents, es trasllada al dia 16 de novembre al Teatre Conservatori (12 h). El muntatge el signen l'actor Fèlix Pons i el grup musical El Pèsol Feréstec amb poemes d¡entre d'altres Carles Ribas, Ramon Llull, Maria Mercè Marçal, Ausiàs March, Enric Casasses, Joan Brossa i autors locals.

El Tocats de Lletra, però, continuarà demà dijous. A les 20 h, l'Espai Memòries del Museu Comarcal acollirà el muntatge "Intempèries", amb Josep Maria Esquirol, professor de filosofia de la Universitat de Barcelona i les poetes Anna Gual, Laia Noguera i Irene Tarrés. L´acompanyament musical anirà a càrrec del Hang de Ravid Goldschmidt. L'espectacle està organitzat per Tocats de Lletra i el Gremi de Llibreters de Catalunya i funcionarà amb el sistema de taquilla inversa. El PEN Català destinarà al recaptació a finançar projectes d´escriptors refugiats.

El segon espectacle del dia serà "Transport de rodalies", de l'Associació d´Escriptors en llengua Catalana (AELC) que, primer cop, participa en el festival literari manresà. A "Transport de rodalies", poetes de generacions i estils diferents com Jordi Vintró, Núria Busquet, Jordi Cussá, David Madueño i Empar Saez, oferiran un recital que planteja un trajecte poètic amb transport de rodalies fins a Manresa. Els seus versos aborden temàtiques com el viatge, el moviment i el canvi. L´espectacle, que tindrà lloc al Barlins Teatreria (c. Sabateria, 3) a les 22 h, està coordinat per Maria Antònia Massanet i organitzat per l´Associació d´Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i Tocats de Lletra.