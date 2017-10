Josep Maria Planes 'mira' els manresans a la plaça del Carme

L'artista Benvi Parrilla va enllestir ahir al matí el mural dedicat a Josep Maria Planes (1907-1936), que signa la cloenda dels actes dedicats en el darrer any a la figura del periodista manresà, assassinat quan només tenia 29 anys per un escamot anarquista un mes després de l'inici de la guerra civil. L'obra s'ubica en una paret de la plaça del Carme amb una llargària de 8 metres i una alçada màxima de 4, tenint en compte que es desplega en el mur d'un tram de carrer amb desnivell, com a teló de fons d'un espai arbrat i amb bancs per als vianants al davant.

La composició creada per Par-rilla inclou la reproducció de la fotografia més coneguda de Planes –figura de perfil, abrigat amb gavardina i una pipa a la mà– i una vista de la casa pairal de la família a Sant Mateu de Bages, tot i que el futur reporter va néixer al carrer de la Canal de la capital comarcal.

«He fet servir pintura plàstica d'exterior i ho he pintat tot amb pinzell», va explicar ahir a Regió7 Benvi Parrilla, que va anotar que, prèviament, va utilitzar la brotxa per a la primera base de color gris: «no he fet servir esprais ni plantilla, ni tan sols en les lletres». En un dels laterals de l'espai es pot llegir la frase «Sóc un periodista que, potser, cometo la imprudència de dir en veu alta el que el noranta per cent dels catalans diuen en veu baixa». Una declaració de principis que data de l'1 de maig del 1936. El 18 de juliol va començar la guerra i el 24 d'agost el van matar per haver escrit sobre els crims dels pistolers de la FAI.

Els colors que predominen en el mural són els tons negres i grisos, si bé Parrilla ha escampat en diferents punts de l'obra elements que amplien la paleta: «hi ha un toc crema en els núvols, el morat dins alguns grisos, un color terrós en la paret de la casa...». També destaca una porta inserida en la paret –que dóna accés al magatzem d'un establiment proper– i sobre la qual s'ha escrit «La Publicitat», en homenatge a un dels diaris pels quals Planes va treballar. «Hi ha una reixeta, com un respirador, on he afegit una massilla blava que dóna l'aspecte d'una finestreta de vidre», va afegir l'artista que signa com elbenvi.

«Fins ara, m'han respectat els murals», va apuntar Parrilla, autor d'un seguit de pintures a l'espai públic del nucli antic de la ciutat, com les figures dels establiments del sector del carrer Barreres. L'Any Planes ha estat organitzat per diverses entitats i historiadors a títol personal de la ciutat i va viure fa unes setmanes un dels seus moments culminants amb la inclusió del retrat de Planes –pintat per Eduard de Pobes- a la Galeria de Manresans Il·lustres.