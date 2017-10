L'hivern arriba a Barcelona gràcies a l'univers de «Juego de Tronos»

Endinsar-se pels paisatges d'Invernalia, explorar el Castell Negre, escalar el Mur o seure al Tron de Ferro serà possible a partir de dissabte a Barcelona gràcies a l'exposició "Game of Thrones: The Touring Exhibition", que avui s'ha presentat a nivell mundial al Museu Marítim.

Fins al pròxim dia 7 de gener, els fans de la popular sèrie d'èxit d'HBO, Joc de Trons, podran imbuir-se al món dels Lannister, els Stark o de Danaerys Targaryen, a través de les centenars de peces que s'exhibeixen a la mostra, des de la mà d'or de Jaime Lannister encarregada per Cersei a un escut d'un soldat de la Guàrdia de la Nit, encara amb fang del rodatge.

En una multitudinària roda de premsa, el vicepresident de llicències i distribució d'HBO, Jeff Peters, juntament amb els comissaris i els actors Tom Wlaschiha (Jaquen H'ghar) i Ian Beattie (Meryn Trant), ha destacat la idoneïtat de l'edifici de les Reials Drassanes per acollir aquesta mostra que, posteriorment, girarà per altres ciutats d'arreu del món.

En un espai de més de 1.000 metres quadrats de superfície, creant uns envoltants entorns, amb objectes de la sèrie, però també continguts multimèdia i activitats interactives, el públic coneixerà en directe tot el que afecta un univers, que neix de la saga de novel·les de George R.R Martin, "Cançó de gel i foc".

Tant Tom Wlashiha com Ian Beattie, amb personatges que ja han desaparegut de la pantalla, han coincidit en el fet que "és increïble el que han fet els comissaris -que han treballat més de dos anys-, perquè un se sent com si estigués al mateix set de rodatge".

A més, han deixat clar que tant els vestits com d'altres objectes són els que ells han utilitzat. "Donem fe", han assegurat.

Ian Beattie ha fet broma amb el fet que li agrada tant el seu vestit i la seva armadura i els troba tant a faltar que "potser vingui aquesta nit i els agafi", mentre que Tom Wlashiha, que coneix molt bé la Sala de les Cares, ha indicat que la seva part favorita "és com el menjador de casa meva i l'han reproduït aquí, amb una càmera que compta amb un dispositiu que permetrà a la gent deixar la seva pròpia cara".

L'exposició s'inicia amb un breu vídeo d'escenes dramàtiques, obrint-se, de sobte, unes portes, entre una espessa boira, que porten el visitant per la taula dels mapes i el Camí Reial.

Qui el trepitgi, travessarà tot Ponent, des del castell del Bastió de Tempestes, fins al Desembarcament del Rei, i la regió de Més Enllà del Mur.

Crida l'atenció el vestuari utilitzat per Arya Stark i "El Gos"; l'"Agulla", l'espasa feta servir per Arya, així com el vestit de núvia de Margaery Tyrell i l'opulent vestit nupcial de Joffrey Baratheon.

També es pot veure la llitera utilitzada per Joffrey per a la seva processó a Desembarcament del Rei, mentre que en una altra de les sales es poden explorar les cases nobles de Ponent (Bolton, Baratheon, Greyjoy i Martell), amb vestits de Stannis Baratheon, la sacerdotessa Melisandre o l'armadura de cuir d'Oberyn Martell.

A la cambra dels Targaryen, els protagonistes són els vestits blaus de Danaerys, les armadures dels guerrers immaculats o els ous de drac lliurats com a regal de noces a Daenerys.

Inquietant és el lloc on s'ubica la casa de Blanc i Negre, amb moltes cares presidint-la amb els ulls tancats, mentre que al castell Negre està molt present Jon Snow i la seva imprescindible espasa d'acer valyri, "Garra".

A Més Enllà del Mur, es pot veure el vestuari de Bran Stark, el vestuari del Rei de la Nit o les dagues dels salvatges, així com les terrorífiques figures dels Caminants Blancs.

Al final del trajecte, un pot gairebé tocar el vestit de cuir confeccionat a mida per a Cersei Lannister per al dia de la seva ascensió al Tron i seure en una "rèplica exacta" del Tron de Ferro, el setial de poder dels Set Regnes.

El director de Sold Out, la companyia local promotora de l'exposició a Barcelona, Rafael Giménez, ha recordat que ja s'han venut 20.000 entrades i que aquest cap de setmana està complet. Giménez ha convidat que es vegi l'exposició perquè "és una experiència molt immersiva, on un se sent com si fos un personatge de la sèrie".

D'una altra banda, preguntats els actors Tom Wlaschiha, que és alemany, i Ian Beattie, que és d'Irlanda del Nord, per la situació a Catalunya, el primer ha indicat que ell procedeix d'Alemanya de l'est, i es va criar "darrere del teló d'acer" i quan "va caure el mur ens va donar a tots una alegria enorme, per tant, i a títol personal, per a mi com menys fronteres hi hagi, millor".

Beattie, que ha viatjat molt a Barcelona i fins i tot va viure a la ciutat un partit èpic entre el Manchester United i el Bayern de Munic, ha dit no sentir-se qualificat per donar una opinió, "i més venint d'Irlanda del Nord com vinc, però no m'ho vaig pensar dues vegades quan em van dir de venir avui i ho penso continuar fent".