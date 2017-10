Mor als 89 anys Fats Domino, un dels pares del rock and roll

El llegendari pianista i cantant Antoine Fats Domino, considerat un dels pares del rock and roll en la dècada de 1950 i 1960, va morir dimarts als 89 anys a Nova Orleans. Domino, autor d'èxits com Blueberry Hill i Ain't That a Shame, va vendre més de 65 milions de discos i va rebre un Grammy el 1987 per la seva trajectòria. Domino va encapçalar les llistes de números 1 dels EUA amb el seu característic rhythm and blues, i únicament va ser superat per Elvis Presley. El seu debut el 1949, The Fat Man, va ser el primer disc de rock and roll que va vendre més d'un milió de còpies. Les seves composicions van marcar una època, i músics com Presley, Lennon i McCartney van citar-lo com una de les seves principals influències.