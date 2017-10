Pendents de Puigdemont

? Coincidint amb el 80è aniversari de la mort de Planes, el 24 d'agost del 2016 era previst inaugurar una escultura a la carretera de l'Arrabassada, on va ser assassinat el periodista manresà el mateix dia del 1936. El termini no es va complir, però l'obra de Ramon Maria Jounou ja és al seu lloc des de fa un mes, al terme de Sant Cugat del Vallès, perquè no hi va haver entesa amb l'Ajuntament de Barcelona. De 2 m d'alçada i mig d'amplada, la planxa metàl·lica, que inclou els símbols (ploma, llibre, quatre barres) que també integren la peça artística que es lliura cada any al guanyador del Premi Planes d'investigació periodística, encara no s'ha pogut inaugurar perquè ho vol fer el President de la Generalitat, Carles Puigdemont. L'acte era previst el setembre, però l'actualitat del procés ho ha endarrerit.