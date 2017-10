El periodista Aleix Solernou publica un exhaustiu estudi sobre l'etapa manresana del reporter

El periodista de Regió7 Aleix Solernou (Sant Joan de Vilatorrada, 1995) ha aportat més llum al coneixement de la vida i l'obra del reporter amb la publicació, a la pàgina web www.memoria.cat, del text L'etapa manresana de Josep Maria Planes, concebut com a treball de final de carrera sota la supervisió de l'historiador Josep Maria Figueres. L'article, que té una llargada d'un centenar de pàgines, es pot consultar de forma gratuïta a l'esmentada plataforma digital, que agrupa altres recerques realitzades al voltant de la figura de Planes.

Nascut el 1907 a Manresa, Josep Maria Planes va dur a terme una trajectòria periodística, a Manresa i Barcelona, tan prolífica i intensa com breu. El 24 d'agost del 1936, el periodista bagenc va ser assassinat per un escamot de la FAI a la carretera de l'Arrabassada. Només tenia 29 anys.

El treball de Solernou «se centra en els primers passos que va recórrer Planes de manera precoç per la premsa de la capital del Bages abans que decidís establir-se des de ben jove a Barcelona», explica l'autor: «També és un estudi exhaustiu dels articles que publicà a la premsa de la ciutat al llarg de la seva trajectòria». L'article, alhora, «mostra el lligam i els textos que es van publicar als diaris locals manresans quan ell vivia a Manresa i quan ho feia a la ciutat comtal».

En l'estudi, hi surten relacionats els 62 articles que va publicar a les capçaleres de la capital bagenca, els diaris El Pla de Bages –i el suplement A ple aire– i El Dia (el mateix on també va escriure profusament Joaquim Amat-Piniella) i les revistes Ciutat i L'Om.

Solernou també destaca el fet que Planes, «tot i que està triomfant com a periodista a Barcelona, intenta no desfer els lligams amb la ciutat i no vol perdre el contacte amb el municipi que el va veure néixer i créixer». Un altre dels episodis biogràfics que ressenya el jove periodista santjoanenc és l'empresonament que van patir Planes i uns amics per fer una burla del dictador Primo de Rivera.