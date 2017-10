Convivint amb Tick des de l'inici del musical, el 2014

? Va començar la seva formació a l'escola de Cristina Rota. El seu primer musical va ser La Jaula de las Locas; també va participar a Mamma Mia! i va fer les maletes per formar-se a Nova York a The American Musical and Dramatic Academy (AMDA), on va participar en muntatges com El Hombre de La Mancha i Paint your Wagon. És a Priscilla des de l'inici.