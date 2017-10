«He recuperat aquell nen sense prejudicis»

Amb «nervis» per l'estrena i amb «moltes ganes». Amb aquestes sensacions visitava ahir la redacció d'aquest diari Jaime Zatarain (Santander, 1977) per fer un videoxat (www.regio7.cat) i parlar de Priscilla. Zatarain, pal de paller del musical, és Tick/Mitzi, personatge entranyable a la recerca del seu fill.



Diu que el públic té curiositat per veure a Priscilla la «festa de totes les festes». I per què?

Perquè tothom qui participa del musical viu la seva festa particular, tothom té alguna cosa per celebrar o per identificar-se. Priscilla trasllada un missatge molt potent i molt universal, és un cant a la tolerància, a l'acceptació d'un mateix.

L'obra es basa en la pel·lícula del 1994. Creu que el missatge es manté viu més de dues dècades després?

I tant que sí! És el que et deia, Priscilla és un cant a la tolerància i a la llibertat. De fet, un dels temes principals de la funció és I will Survive, de Gloria Gaynor, que és l'himne de la llibertat per excel·lència. És evident que hi ha hagut una evolució en la societat però el missatge, universal, es manté, no sé si dir malauradament perquè encara és necessari.

Què li ha aportat el musical a Jaime Zatarain?

Jo crec que el que explica el personatge, que mai no deixis de sorprendre't. Sovint tibem del prejudici per por o per inseguretat i Priscilla explica que no has de prejutjar res, ni a ningú. Això queda molt reflectit en el nen que fa el paper del meu fill. Els nens tenen molts menys prejudicis que els adults... Jo crec que Tick m'ha ajudat a recuperar a aquell nen sense prejudicis.

La rebuda de Priscilla és...

Al·lucinant, a tot arreu on hem anat. Estem molt mal acostumats... Hi ha un fenomen fan que s'ha creat amb Priscilla: espectadors que ens segueixen per tota la península, que estan amb nosaltres des del 2014, que t'esperen a la sortida, i amb els quals acabes creant un vincle personal. Poder viure això és fantàstic.