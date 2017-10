«El text de Steiner no envelleix»

Òscar Intente (Castellar del Vallès, 1966) no buscava La idea d'Europa (Arcàdia, 2004), un llibret que recull la conferència que George Steiner (París, 1929) va pronunciar en el marc del Nexus Institute, el 2004. Però aquesta idea, d'Europa i d'un espectacle on explicar-la, la va trobar, inesperadament, en el taulell d'una llibreria ara fa nou anys. Va llegir el llibre i va pensar que, si a ell li havia agradat i l'havia «convençut»... per què no portar-la a escena? «Era una bogeria, ho sé, perquè podia espantar el públic abans de començar». Però d'això ja fa set anys i La idea d'Europa, les paraules d'un dels més reconeguts estudiosos de la cultura europea, ja acumula més d'un centenar de funcions, i avui arriba al Teatre de l'Aurora d'Igualada (21 h) en plena forma i de total actualitat.

Si Steiner, un dels pensadors indispensables de la cultura europea, dibuixa els cafès per obtenir un dels «indicadors essencials» de la idea d'Europa, Intente converteix l'escenari en un cafè (espai de cites, conspiracions i deliberacions per a noms cabdals en la història social i cultural europea) i ell, en un rodamón bohemi, «que vol arreglar el món» i, en format de monòleg, cedeix la seva veu a George Steiner.

Però, què és Europa? Dels cafès i del seu concepte (inexistents, diu el pensador, a Moscou o Amèrica del Nord i escassos a la Gran Bretanya), passant per la distància que uneix un continent que sempre s'ha pogut fer «a peu», continuant pels carrers que remeten a estadistes, filòsofs, compositors... i acabant per l'herència d'Atenes i Jerusalem i el judaisme. La idea d'Europa és un «viatge» per a l'espectador, reflexiona Intente, en un text sense «repostes» que posa el focus en les arrels culturals del continent, en l'educació, en la tolerància i en «la responsabilitat de cadascun de nosaltres en el lloc on ens toca viure» per salvar aquesta vella Europa.



Paraula i música

La sal i el pebre d'una conferència la porta a escena Intente acompanyat de l'acordionista Ferran Martínez, un músic que s'expressa únicament a través del seu instrument: «i el públic ho agraeix. Ell omple els meus silencis. És el poder de la música». Per a Intente, actor, director i dramaturg, aquesta idea d'Europa, la del 2004 de Steiner i la que ell va recollir el 2010, «m'ha canviat molt». I és que el text «malauradament no envelleix. És vigent, de plena actualitat. Ahir i avui». Quan l'actor va començar a representar el text «encara no havíem acabat d'entendre que ja estàvem en crisi i el text podia ser interpretat d'una manera més abstracta; el 2013, la convicció de crisi ja era profunda; després va arribar el drama dels refugiats i ara, al 2017, amb la situació política a Catalunya, se li pot donar una altra volta: on és aquella Europa dels valors i la tolerància que no ens vol ni escoltar?». De l'Europa dels «pobles» hem passat a l'Europa «de l'euro».

Entente és actor, diu, «per canviar el món, encara que no sigui possible. No concep la professió únicament com a «entreteniment». El text de Steiner no sempre és fàcil, però el públic, diu, «se sent apel·lat directament, se'n fa còmplice». I representar, ara, avui, La idea d'Europa no pot ser «més adequat».