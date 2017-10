El Tocats de Lletra suspèn el recital sobre els Bertrana i fa «Nocturns» al Conservatori

El recital sobre l'obra literària de Prudenci i Aurora Bertrana previst per avui en el marc del festival Tocats de Lletra ha quedat ajornat. El filòleg manresà Lluís Calderer havia de protagonitzar l'espectacle juntament amb Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, però des d'aquest ens es va comunicar ahir que la seva responsable «no hi podrà assistir a causa de la situació política excepcional d'aquests moments».

El festival poètic que té lloc des de fa més d'una dècada a Manresa sí que tira endavant, per a avui la proposta Nocturns, a partir de les 9 del vespre, al teatre Conservatori. Els poetes Maria Cabrera, Lluís Calvo, Dolors Miquel, Sònia Moya, Esteve Plantada, Begonya Pozo i Pau Vadell, acompanyats de la cantant Celeste Alías i els músics Marco Mezquida, David Mengual, Oriol Roca i Joan Mas, faran un recorregut per les seves ciutats, reals o imaginades. L'entrada és lliure en el format de taquilla inversa: es poden recollir les invitacions a les taquilles del teatre Kursaal i, des d'una hora abans, a les del mateix teatre Conservatori. La recaptació que s'obtingui anirà destinada al PEN Català i servirà per finançar projectes d'escriptors refugiats.