Txarango, a Sant Fruitós i Sant Jordi de Cercs

La gira El cor de la Terra del popular grup Txarango passarà el mes de gener per Sant Jordi de Cercs (dia 13) i Sant Fruitós de Bages (26 de gener). Les entrades per a aquest segon concert, que tindrà lloc al pavelló d'esports, es posaran a la venda el dia 10 de novembre al preu de 10 euros. Els tiquets de Sant Jordi de Cercs –també al pavelló– encara no s'ha anunciat quan es podran adquirir.