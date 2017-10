Cuenca renova la música dels Pastorets de Berga perquè es canti a l'escenari

«Aquí a Berga no es fa una gresca que no acabi amb la gent cantant la Patum i cantant Pastorets», assegura Josep Maria Salat, president de l'Agrupació Teatral La Farsa. Per això, l'objectiu de l'entitat per a les representacions de l'obra nadalenca d'enguany és que tonades tan conegudes com El Satan guerra demana i Anem pastors, anem alegres, anem es tornin a cantar a l'escenari. I, per aconseguir-ho, ha entomat el projecte de renovar les composicions musicals, una tasca que s'ha encarregat al músic, pianista i compositor de Puig-reig Sergi Cuenca, conegut sobretot com a director musical de teatre musical.

Cuenca ha partit de la música original de Ramon Reig per a l'obra de Serafí Pitarra per fer els arranjaments de cara a facilitar que els actors puguin cantar durant les representacions. El músic explica que l'enregistrament que s'utilitzava fins ara, que té una vintentena llarga d'anys i, amb arranjaments de Joan Casas, és interpretat per la Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra del Liceu, «està molt bé, però no encaixa amb l'objectiu de La Farsa».



Antiga gravació amb la Polifònica

El problema, destaca Salat, és que «no podem cantar damunt de la gravació que teníem fins ara perquè és en un to massa alt per a uns actors que no som cantaires de mena. Necessitem una cosa més senzilla». D'altra banda, Salat també fa notar que la música enregistrada «no resulta gaire creïble amb el que es veu a l'escenari. Els grups de pastors i dimonis són gent jove, d'entre 15 i 20 anys, i la veu que sona és d'homes potents de la Polifònica».

L'enregistrament de les músiques renovades es farà avui i demà, al Teatre Patronat, a càrrec d'un grup de 15 músics professionals, alguns de la comarca i d'altres de forans, dirigits pel mateix Cuenca, i demà a la tarda s'hi afegiran les veus del Cor Giovinetto de Puig-reig. «Ens interessa tenir unes veus gravades perquè des de l'escenari tinguin un coixí de seguretat, perquè, si no, difícilment cantaran», exposa el president de La Farsa, que afegeix que s'ha demanat la col·laboració del Cor Giovinetto per tenir «veus de timbre més jove». L'encarregat de l'enregistrament serà el berguedà Toni Vila, professional del so que treballa a l'Auditori de Barcelona i persona vinculada a La Farsa.

Però la tasca de Cuenca va més enllà de la desena de cançons del muntatge. A banda de reinstrumentalitzar les músiques originals, n'ha creat de noves i ha adaptat les que ha calgut perquè «qualsevol nota que soni als Pastorets estigui composta perquè soni allà». Fins ara, per a les músiques incidentals, que sonen sota una escena o en els canvis d'escenari, es recorria a música de Händel, Mozart... i fins i tot del Cirque du Soleil. El compositor ha treballat per a més d'una hora de música: un total de 40 temes, alguns més curts i altres de més llargs.