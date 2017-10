Inauguració de la nova seu del CNL Montserrat

El CNL Montserrat va inaugurar ahir la seva nova seu, un espai reformat, sense barreres arquitectòniques, situat al passeig de Pere III, 68, de Manresa, que permetrà donar més visibilitat als serveis del centre. A l'acte han assistit els representants polítics i Núria Brugarolas, directora del centre. La coral Cor Obert, formada per alumnat i participants del Voluntariat per la Llengua i dirigida per Rosa Maria Ortega, ha amenitzat la inauguració.