Tocats de Lletra encara la recta final amb cinc propostes entre avui i diumenge

Si no hi ha canvis de darrera hora, el festival literari manresà Tocats de Lletra clourà aquest cap de setmana l'onzena edició. Avui, la primera proposta serà a la Plana de l'Om (12 h), amb l'actriu i cantant Mone i el pianista i compositor Joan Martorell, que recitaran Això era i no era, una selecció de poemes de Guillem d'Efak. La jornada continuarà amb un recital que servirà perquè el cicle commemori el 125è aniversari de les Bases de Manresa. L'actor Fermí Reixach, acompanyat pel guitar-rista Eduard Iniesta, declamarà una selecció de poemes d'Àngel Guimerà. Serà al saló de sessions de l'ajuntament (19 h). La nit començarà al Barlins Teatreria (21 h), on sis actrius del Grup de Teatre del Casal Familiar Recreatiu (Olga Bellorbé, Maribel Montardit, Maria Sàenz, Fina Tàpias, Àngels Tor-rens i Txell Vall) posaran veu a TransVERSOS, uns textos poètics al·lusius a la transparència, tema del Tocats, amb la direcció d'Ivan Padilla i la coordinació literària de Jordi Estrada. El tradicional cercatasques poètic (amb Amat Baró, Glòria Coll, Guillem Gavaldà, Anna Miralpeix i Martí Sales, i la coordinació literària de Sònia Moya) acabarà als Barlins (01 h, amb concert de Maria Sevilla, Guim Valls i Joan Martínez), després de passar per l'Espai Rubiralta (23 h); La Gramola (23.45 h) i el Cercle Artístic (00.30 h). Diumenge, el Tocats es traslladarà al Cacis de Calders (12.30 h), on Gerard Cisneros presentarà els poemes del seu darrer llibre D'epitalami, res (Premi Cadaqués Rosa Leveroni 2016), acompanyat de la coral de Calders Taral·lejant Albades.