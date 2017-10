Els Pastorets de Berga obren una nova etapa

Cap de setmana intens al Teatre Patronat de Berga. El compositor berguedà Sergi Cuenca, acompanyat per una quinzena de músics de gran nivell, i el Cor Giovineto, de Puig-reig, han estat enregistrant les noves músiques dels Pastorets de Berga. Amb bones sensacions, s'han gravat unes melodies que mantenen l'essència.

La Farsa va decidir l'any passat donar «un nou aire» a la música de l'obra nadalenca d'enguany: «La música és la de sempre, però amb harmonització, ritmes i estructura diferents», explica el president de La Farsa, Josep Maria Salat. Les noves músiques busquen i troben la sensació homogeneïtzació i unitat, tenen el mateix color. «L'estructura recorda al teatre musical, també amb veus més directes i més clares», ha destacat.

En menys de 48 hores s'han enregistrat les peces que sonaran durant un bon grapat d'anys. L'exigència de Cuenca ha fet donar també el millor de si dels músics, que han treballat amb intensitat i repetint les vegades necessàries per aconseguir l'excel·lent execució, sempre des de la delicadesa que requereix. La bona sintonia entre director i músics, que intercanvien idees i sensacions, ha fet que les sensacions sobre les peces finals fossin molt bones.

Qui també tindrà molta feina amb aquesta novetat de l'edició seran els propis cantaires i balladors, per culpa dels canvis i dels nous ritmes. La raó dels canvis és que «qualsevol nota que se senti sigui de Pastorets», i s'elimini fragments d'altres compositors, i la voluntat de «tornar a aprendre a cantar en viu», tal com ha explicat el president. Calia, doncs, una gravació més «senzilla per als cantaires», ja que ara tenia tons massa alts i algunes com Satan guerra demana eren cantades per veus potents, mentre que els intèrprets eren joves. Per tot això caldrà «ajustar algunes escenes», sempre respectant el text i l'estructura, com ha dit Salat.

«Està molt ben fet i la resposta esperem que sigui positiva, tot i que a Berga cada cop que es toca alguna cosa hi ha una polèmica segur», explica Salat, que ha fiscalitzat l'enregistrament. El president argumenta que aquest és un canvi musical «com el d'ara fa uns 20 anys».