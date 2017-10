Concert del grup Brevis et Solemnis a la Seu

En el Dia de la Seu, va tenir lloc un concert de música sacra del grup vocal Brevis et Solemnis, integrat per Montserrat Roset (soprano), Lídia Torra (alto), Raül Coré (tenor) i Néstor Pindado (baix), acompanyats de Daniel Vilarrubias i Laia Pàmies (violins), Eduard Soto (contrabaix) i Daniel Parache (orgue), i dirigits per Josep M. Mindán. Hi va haver un centenar d'assistents. -J. Grandia