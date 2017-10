La periodista Gemma Camps presenta dijous a la llibreria Parcir «Un tuit para Eugene»

La llibreria Parcir de Manresa acollirà dijous (20 h) la presentació del debut literari de la periodista manresana Gemma Camps, redactora de la secció de Manresa de Regió7, Un tuit para Eugene (Playa de Ákaba). La novel·la, que explica l'estreta relació via mail entre un actor alemany i una barcelonina enamorada del cinema, la posarà de llarg la mateixa autora, acompanyada de Susana Paz, cap de Cultures de Regió7.

Un tuit obstinat, el que envia la protagonista de la novel·la (Nora Pey) a un actor d'èxit (Eugene Neuer), acabarà provocant una correspondència i una relació epistolar marcada per la passió pel cinema entre dues persones que pertanyen a mons oposats. És l'argument de l'estrena de la periodista que, en la ficció, signa com a G. C. Claramunt en homenatge a la seva mare. La intenció, tal com explicava l'autora, és posar en comú dues persones completament diferents a través d'un relat farcit de setè art, on sobresurten secundaris de luxe i per on desfilen temes com l'Alzheimer, la solitud i els lligams familiars.

Camps defineix el seu debut de novel·la de «sentiments, de valors», amb conceptes universals com l'amor, el desamor, la confiança i la malfiança. Un tuit para Eugene no va trobar, en català, sortida editorial i la periodista va buscar altres vies que es van materialitzar en el segell Playa de Ákaba, fundat el 2002 per Lorenzo Silva i Noemí Trujillo. Camps havia d'assegurar una prevenda de 70 exemplars. La novel·la es pot comprar per Internet a la Casa del Libro i a Espacio Ulises ( https://espacioulises.com/libreria/un-tuit-para-eugene/), i també es pot adquirir a Parcir, on ja en tenen exemplars.