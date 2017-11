La postveritat centra el Fòrum 10 de Puig-reig

La postveritat als mitjans de comunicació és el tema central escollit per a les jornades de comunicació Fòrum 10 d'enguany. Puig-reig dóna el tret de sortida a la vint-i-setena edició del cicle de referència del sector de la comunicació amb un tema d'actualitat al damunt de la taula: «totes les notícies que apareixen als mitjans són certes?», es pregunta Josep Genescà, director de Ràdio Puig-reig, ànima de les jornades. «Hi ha informacions falses que s'acaben convertint en vertaderes després de tant repetir-les?», afegeix. Durant tot el novembre la sala Doctor Llaverias de Puig-reig serà el punt de trobada per debatre sobre aquest tema i d'altres que envolten els mitjans. L'escriptor Rafel Nadal i els periodistes Carles Solà, Montserrat Armengou i Ricard Ustrell en seran els protagonistes.

Aquestes conferències del panorama de la comunicació impulsades per l'entitat Fòrum 10 i patrocinades per la Diputació de Barcelona -amb el suport de Ràdio Puig-reig, l'Ajuntament i la Generalitat-, a banda d'una llarga llista de col·laboradors, porten una vegada més professionals del sector comunicatiu i de la cultura a Puig-reig amb l'objectiu de tractar temes d'actualitat i generar debat sobre ells. Les sessions tindran lloc a la sala d'actes Doctor Llaverias de Puig-reig els divendres 10 i 17 de novembre i el dimecres 22 de novembre a partir de les 9 del vespre, tot i que, de manera excepcional, el cicle s'iniciarà aquest dissabte a les 8 del vespre amb la inauguració, a la biblioteca Guillem de Berguedà, de l'exposició Ràdio 4, una veu de resistència, amb motiu del quarantè aniversari de la posada en marxa de la primera ràdio pública en català i amb la presència del seu primer locutor, Joan Albert Argerich.

Les xerrades començaran oficialment divendres vinent amb la conferència titulada Periodisme i literatura. Realitat VS Ficció, que anirà a càrrec del periodista i escriptor Rafel Nadal. El divendres 17 de novembre compartiran taula dos dels berguedans amb més responsabilitat actualment a TV3. El periodista i director del programa 30 minuts, Carles Solà, i la directora del programa Sense Ficció, Montserrat Armengou, que parlaran sobre el tema central de les jornades d'enguany: La postveritat als mitjans de comunicació. El dimecres 22 de novembre clourà les jornades el periodista «revelació», tal com l'ha definit Genescà, de Catalunya Ràdio i TV3, Ricard Ustrell. El jove presentarà el seu llibre Sense Tu.

L'entrada és gratuïta i les sessions estaran conduïdes pel mateix Josep Genescà, que incentivarà la participació del públic per debatre amb els convidats.