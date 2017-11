Xavi Sarrià presenta nou disc l'11 de novembre a la Stroika

L'artista valencià Xavi Sarrià ha tornat a la càrrega aquesta tardor amb un nou disc titulat "Amb l'esperança entre les dents" després de l'aturada indefinida de la que fou la seva banda, Obrint Pas, el passat maig de 2014. El disc, que va veure la llum el passat 22 de setembre, conté 13 noves cançons que el compositor defensarà en una gira de presentació que comença el 8 de novembre a la Sala Apolo de Barcelona, continua el dia 10 a València i arriba a Manresa, en el tercer concert de la gira, dissabte 11 de novembre. Les entrades anticipades ja són a la venda (http://www.salastroika.cat).

L'artista valencià va publicar per sorpresa el divendres 15 de setembre el videoclip del single homònim d'avançament del disc, un disc en el qual Xavi Sarrià no renuncia a la tradició musical d'Obrint Pas (reggae, ska i música tradicional combinada amb tocs de hardcore i rock) però amb un so que busca nous horitzons i que s'encora en el compromís.

Xavi Sarrià s'acompanya d'una potent banda elèctrica de 9 músics. La gira també passarà per Santiago de Compostela, Mallorca, Madrid, Atarrabia, Tavernes de la Valldigna i Alemanya (Berlín i Hamburg) en una primera tongada de presentacions ja confirmades i amb les entrades anticipades també disponibles.