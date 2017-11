Els concerts de tribut a artistes difunts «desborden» els locals

La proposta de fer consecutivament tres concerts de tribut a artistes morts recentment (Leonard Cohen, Prince i Amy Winehouse) en locals del Barri Antic de Manresa va assolir, dimats a la nit, una molt bona resposta del públic. S'hi van sumar 350 persones. Segons el director del festival, Jordi Jet Serra, van acabar «desbordats» perquè els espectadors, d'entre 20 i 60 anys, van seguir tot el circuit, i van acabar fent petit el Nais Bar, on es va fer el darrer concert. S'hi van aplegar fins a 200 persones per seguir l'homenatge que el solsoní Eduard Gener i la manresana Maria Ribot van fer a Winehouse, i una cinquantena es van haver de quedar a la planta baixa (l'escenari és al primer pis). Les actuacions es van iniciar a la Killing Weekend Store, amb un emotiu tribut del cantautor The Bird Yellow a Leonard Cohen. El manresà Jos Racero va fer cantar al públic temes de Prince a Barlins Teatreria.