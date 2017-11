El festival Fem Dansa es posa en marxa a Martorell

El festival Fem Dansa fa estada a Martorell per segon any, i depara diferents activitats per a la primera jornada. L'activitat s'inicia a les 18.30 h, a la biblioteca, amb la presentació del llibre Locos por el Swing i una exhibició d'aquest tipus de ball. Una hora més tard, al Centre Cultural, es farà una vetllada de dansa i flamenc amb els espectacles Ombres, de Blai López i Maria Sierra; i Cantes de ida y vuelta, amb Naira Núñez, Mariola Membrives i Oliver Haldón. Fins al diumenge, el certamen proposarà al públic exhibicions de balls, espectacles, tallers i presentacions, tant en el terreny professional com en l'amateur, a la biblioteca, l'auditori del Centre Cultural, El Foment, El Progrés, l'Ateneu de Can Carreras, el Mercat Municipal i la rambla de Les Bòbiles.