La música morta fa reviure el Puigmercadal

Un taüt esperant la vetlla mortuòria en una de les parades del Puigmercadal de Manresa. El Thriller de Michael Jackson sonant a un bon volum. Dues evidències que ahir no era una jornada de mercat com les altres. I, a mesura que s'acostava l'hora del vermut, els passadissos es van omplir d'una concurrència ben transversal. Es va aplegar al fons de l'equipament, on s'ha enderrocat una illeta de parades. Allà s'hi va fer el concert del cor bagenc d'homes Lupulus Emsembla i, a les taules i cadires habilitades, s'hi van menjar les tapes preparades pels paradistes.

El mercat de Puigmercadal, en procés de revitalització, va reviure ahir, en la diada de Tots Sants, per iniciativa del Mercat de Música Morta de Manresa (MMMM). Les parades van obrir en dia festiu i les vendes no van ser el principal objectiu. L'important era donar-se a conèixer a un públic no habitual, va remarcar el peixater Agustí Per-ramon. Una fita assolida. La proposta es va arrodonir amb la gastronomia. Per exemple, la parada de llegums Germans García oferia mongetes amb cansalada, entre d'altres. Havent guarnit la parada amb bruixes i fantasmes, Ester García considerava bona la iniciativa, però l'hauria preferit en un dia laborable. L'oferta s'ampliava a l'exterior amb parades de flors i dels artistes del Somiatruites.

Si els Lupulus Emsembla van adaptar el repertori al tema de la mort (música sacra i cançons populars com El testament d'Amèlia i L'emigrant), a la tarda, ja amb les parades tancades però amb l'oferta artística encara en marxa, va ser l'hora dels concerts de música indie i garatge: soroll a dojo amb Retirada!, L'Hereu Escampa i Hybrid Park, grup de bagencs per fer tribut a Linkin Park. I el photocall amb el taüt continuava actiu: qui ho volia podia ficar-s'hi a dintre. Avui, durant la jam mortal, se sabrà qui s'endú el taüt a casa.