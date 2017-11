El Mercat de Música Morta de Manresa trasllada la cloenda al proper dijous

Arran de l'empresonament per rebel·lió de vuit consellers destituïts, els organitzadors del Mercat de Música Morta de Manresa van decidir traslladar la programació de la cloenda prevista per a dijous al dijous de la setmana que ve. En l'últim dia de la primera edició del festival que pretén normalitzar la mort, hi ha programat un taller educatiu per adults sobre Com tractar el dol en els infants. A continuació, la Tuna Tunyina, formació que s'ha fet popular a la ciutat arran de la seva festiva proposta per la festa major, ha de liderar una cercavila pels locals del Pinxo-Pote del Barri Antic, que s'ha de cloure amb una jam session de música popular d'artistes difunts al Nais Bar, durant la qual se sortejarà el taüt que ha servit per promocionar la iniciativa.

El festival, iniciat dimarts passat, va fer tornar dimecres a la tarda al mercat de Puigmercadal amb les propostes de Retirada!, de Barcelona; L'hereu escampa, de Manlleu; i Hybrid Park, grup de tribut a Linkin Park format per sis bagencs. Van interpretar cançons com In the end, One step closer o Faint.